وزارة الصحة تعدد فوائد الجرعة التنشيطية.. ترفع مناعة الجسم

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة التنشيطية من تطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، ترفع من مناعة الجسم عند انخفاضها.

وأوضحت وزارة الصحة أن الجرعة التنشيطية ترفع من مناعة الجسم بعد تجاوز 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وكذلك يمكنها الحماية من متحور دلتا وخطر الإصابه به.

فوائد الجرعة التنشيطية

وتقلل الجرعة التنشيطية من فرص الإصابة بفيروس كورونا لكبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة ومرضى زراعة الأعضاء، كما تقلل من فرص انتشار متحور دلتا والذي يعتبر من أشد المتحورات خطورة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة دعت الفئة العمرية 18 عاما فأكثر للحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية، لأن المناعة ينبغي أن تبقى دومًا في مستويات مرتفعة ضد الفيروسات.

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