لماذا الجرعة التنشيطية ضد كورونا؟.. وزارة الصحة توضح التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التأكيد على أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأرجعت الوزارة أهمية الجرعة التنشيطية لانخفاض مناعة الجسم بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وانخفاض الحماية من متحور دلتا وخطر الإصابة به، بالإضافة لارتفاع فرص الإصابة بالفيروس خصوصا لكبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة ومرضى زراعة الأعضاء، ارتفاع فرص انتشار متحور دلتا والذي يعتبر أشد المتحورات خطورة حتى الآن.

وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شدد في وقت سابق على أهمية استكمال التحصين بجرعتين والجرعة التنشيطية، مؤكدًا أن علينا جميعًا التقيد بالأمور الاحترازية التي تناسب المرحلة الحالية، لافتًا النظر إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة، وتعزز مناعة المجتمع.

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