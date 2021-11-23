صافرات إنذار في وادي نجران

يعتزم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، وذلك بعد التنسيق من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة مع إمارة المنطقة إطلاق صافرات الإنذار بوادي نجران تمهيدًا لاستلامها من قبل الشركة المنفذة وذلك اليوم في تمام الساعة 10 صباحًا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران أحمد آل مفلح، أن هذه التجربة تهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها لمواسم الأمطار، لذا وجب التنبيه شاكرين للجميع تفهمهم وتعاونهم.