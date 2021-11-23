وأشاد أمير المنطقة بالإضافة النوعية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للمنظومة الصحية بالمنطقة، بطاقة سريرية تبلغ 300 سرير، وعلى مساحة 331.000 متر مربع، لتقديم أفضل وأجود خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
وفي بداية الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة عُزف السلام الملكي، ثم استمع الجميع لآيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك شاهد أمير منطقة المدينة المنورة والحضور، عرضًا مرئيًا عن مشروع المستشفى، قدمه المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، تضمن نبذةً عامة عن مشروع المستشفى ومراحله مُنذ وضع حجر الأساس وصولاً للافتتاح، وأهم مميزات المشروع ومختلف خدماته الطبية والعلاجية.
وقال الدكتور الفياض: إن المشروع المفتتح اليوم بالمدينة المنورة، يعد إضافة نوعية في الرعاية الطبية التخصصية في المملكة ابتداءً بالعنصر البشري المدرَّب والمؤهَّل للعمل على مستوى منظومة التخصصي لتقديم رعاية صحية متميزة تُطبق فيها أحدثُ مَعَايِيرِ تقديمِ الخِدمة وتجويدها عَبْرَ رَبْطِها وتكامُلِها بحيث يستفيد المريض من الخبراتِ المهنيةِ والتقنيةِ بمقَرَّي المؤسسةِ في الرياضِ وجدة، وبما يجعل المستشفى مركزًا حيويًا لاستقبالِ الحالاتِ التخصصية من منطقةِ المدينةِ المنورةِ وشمالِ المملكة وغيرِها.
وأوضح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن المؤسسة ستبدأ العمل على إنشاء مركز للعلاج الإشعاعي لرفع مشقة السفر ووعثائِه عمَّن يحتاج إلى هذا العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فيصل بن سلمان يفتتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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