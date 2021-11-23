شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 18 مخالفة تستر تجاري بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوعين 63 جولة تفتيشية على منافذ البيع والأسواق العشوائية، نتج عنها رصد 18 مخالفة.

وتهدف هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات المشاركة المتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.