شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" بنجران تطلق صافرات الإنذار التجريبية بالوادي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران اليوم في تمام الساعة 10 صباحاً صافرات الإنذار بوادي نـجران، تمهيداً لاستلامها من قبل الشركة المنفذة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران أحمد آل مفلح أن إطلاق صافرات الإنذار يأتي بهدف التجربة؛ للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها لمواسم الأمطار، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى التعاون وتفهم إجراءات التجربة الرامية لتحقيق المصلحة العامة.