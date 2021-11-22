السعودية | رئيس رابطة نيوكاسل لـ”المناطق”: هدفنا توفير كل ما يحتاجه مشجعي الفريق في السعودية وبريطانيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس رابطة نيوكاسل لـ”المناطق”: هدفنا توفير كل ما يحتاجه مشجعي الفريق في السعودية وبريطانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الوليد الدباسي، مؤسس ورئيس رابطة مشجعي نيوكاسل يونايتد في المملكة، إن الهدف من إنشاء الرابطة هو تلبية مطالب الجماهير السعودية والإنجليزية التي دعت إلى إنشاء الرابطة بعد نجاح القناة الخاصة في اليوتيوب “نيوكاسل مع وليد NUFC with Alwaleed”.

وأضاف “الدباسي” في تصريحات خاصة لـ”المناطق” أن قناة اليوتيوب بدأت بدون توقف منذ عامين ومستمرة إلى الآن ولها شعبية كبيرة بالذات بين مشجعي مدينة نيوكاسل ولها العديد من الأهداف أهمها: “عمل جسر تقني بين مشجعي نيوكاسل يونايتد في السعودية ومشجعي نيوكاسل في بريطانيا، وتسهيل الخدمات التي يحتاجها أي مشجع سعودي خليجي عربي يود الذهاب إلى مدينة نيوكاسل والعكس خصوصا موضوع تذاكر المبارايات للبعد عن اشكاليات تذاكر السوق السوداء وغيرها”.

وعن موعد إطلاق الرابطة، قال “الدباسي”: “بكل صراحة فكرت كثير بالموضوع من قبل إتمام الصفقة، لكن بعد الإعلان المفاجيء للصفقة أسرعت بإجراءات السفر لأذهب إلى نيوكاسل، حيث تفاجأت شخصيًا بشعبيتي بين جماهير نيوكاسل بسبب قناتي في اليوتيوب والعدد الكبير الذي أخبرني بأنه كم يود أن يزور السعودية قريبًا، خصوصا عند حضور الفريق المتوقع بداية الموسم القادم ورأيت أن وجود رابطة فعلية سيسهل أمور كثيرة”.

وتابع: “تسهيل الأمور سيكون من عدة نواحي أبرزها التواصل بين الجماهير وتسهيل مايحتاجه المشجع المسافر لأول مرة إلى نيوكاسل مثل الخدمات من الحصول على التذاكر، وأيضا ما يحتاجه القادم من نيوكاسل الذي يود أن يأتي إلى السعودية، حيث أتى سابقا صديقي لي من نيوكاسل إلى السعودية منتصف العام الحالي، والذي كان يتساءل أين مقر صندوق الاستثمارات العامة وأخذته إلى هناك ومن هنا أستطيع أن أقول من متى بدأت الفكرة والتنفيذ الفعلي بدأ بعد قدومي من نيوكاسل”.

ولفت “الدباسي” إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني للرابطة رسميا هذا الأسبوع، ووصل عدد أعضاء الرابطة خلال الأسبوع إلى حوالي ٢٠٠ عضو مشترك حتى هذه اللحظة، كما أن حساب الرابطة على “تويتر” يتابعه أكثر من ٥٠٠٠ آلاف شخص”.

وعن جهود الرابطة، أوضح “الدباسي” أن “أول حدث قمنا به تنسيق حضور المباريات القادمة لنيوكاسل في المقاهي الرياضية حيث طالبنا المقهى بإعطاء المقهى الأولوية لمبارايات نيوكاسل في حال حدوث تعارض بين المباريات، وأيضا طالبنا بخصم خاص للمشجعين الأعضاء تم التنسيق حتى الآن للمباريات العشرة القادمة لنيوكاسل بالاتفاق بين مقهى مختلف لكل مباراة للتأكد من وصول الرابطة لجميع مناطق الرياض، ونعمل على تحديد يوم لمتابعة المباراة مع أعضاء الرابطة في المنطقة الشرقية والغربية، السبت كانت مباراتنا الأولى في أحد المقاهي شمال شرقي المدينة”.

أما عن الخطط المستقبلية، فيقول “الدباسي” إنه عازم على تطوير قناة اليوتيوب وتويتر والموقع الإلكتروني أيضا، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمن يرغب في الذهاب إلى نيوكاسل وخصوصا موضوع التذاكر، وأماكن الإقامة والجولات السياحية حيث لدينا حلقة خاصة كل أربعاء مع مرشد سياحي من نيوكاسل سلسلة تعرف على أكثر على نيوكاسل مع العم ديف، وأيضا يتم الإرشاد السياحي عبر نفس الحلقة عن السعودية وآخرها كانت مدينة العلا التي يتحدث عنها الكثير في نيوكاسل من الراغبين للقدوم للسعودية.

واختتم تصريحاته لـ”المناطق”قائلا: “كل هذا بالإضافة إلى المساعدة في طلب القمصان الأصلية للفريق، وكتابة الأسماء خلف القمصان حيث لايتم تقديم هذه الخدمة في الاونلاين، وأيضا الحصول على خصومات أكثر لأعضاء رابطة المشجعين لمن يريد متابعة المباراة في مقهى رياضي أو المطاعم التي تقدم خدمة نقل المباريات، وأيضا تقديم نفس الخدمات للقادمين من نيوكاسل إلى السعودية”.