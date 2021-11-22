بالفيديو.. ضبط مراكز للنسخ والتصوير تنتهك حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الإثنين، ضبط مراكز النسخ والتصوير المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال جولات ميدانية على المراكز.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها بتويتر، أنه تعزيزاً لاحترام الملكية الفكرية؛ فقد تم ضبط عدد من المواد المنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية في مراكز النسخ والتصوير، خلال الحملات المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة في مختلف مناطق المملكة.

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