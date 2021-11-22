التأمينات الاجتماعية تحدد شروط وضوابط إضافة مدة بأثر رجعي

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وضوابط إضافة المدد بأثر رجعي، ردا على استفسارات المستفيدين.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن تقديم طلب لاضافة مدة بأثر رجعي من خلال أيقونة تواصل معنا بموقع المؤسسة الإلكتروني في حال توفر شروط الخضوع للنظام علماً.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه لايسجل من المدد المطلوب تسجيلها أكثر من (24) شهراً السابقة لتاريخ تقديم الطلب وذلك كحد أقصى.

التسلسل الزمني للاشتراكات

فيما أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في النظام عبر خدمة «التسلسل الزمني للاشتراكات».

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة بالإضافة إلى تفاصيلها الكاملة.

وحددت التأمينات الاجتماعية خطوات تنفيذ خدمة التسلسل الزمني للاشتراكات كما يلي:

1-قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التأمينات أون لاين.

2-الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.

3-قم بالضغط على المدة عن الرغبة في معرفة تفاصيلها «ملخص الاشتراك، والمسميات الوظيفية، والأجور».

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