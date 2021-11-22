الأمير خالد بن سلمان: اجتماع وزراء الدفاع الخليجي بحث أوجه التنسيق والتكامل في المجال الدفاعي

الرياض - محمد عبدالله - قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم الإثنين، إنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شارك في الاجتماع الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه بتويتر «بحثنا خلال الاجتماع أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها».

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