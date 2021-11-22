على لسان والده.. تفاصيل موقف إنساني بين وزير الإعلام وطفل

الرياض - محمد عبدالله - سرد الفنان حسن خيرات قصة الفيديو المتداول لتقبيل وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي رأس ابنه أثناء تكريمه خلال مناسبة اليوم العالمي للتليفزيون.

وقال خيرات، إنه أثناء وجوده في الاحتفال المقام بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون، الذي أقيم مساء أمس (الأحد)، كان يرافقه ابنه محمد، الذي شارك في لوحة فنية قدّمها أمام وزير الإعلام ماجد القصبي.

وأضاف خيرات أنه أثناء تكريمه طلب من الوزير تقديم التكريم لابنه محمد الذي كان يرافقه، فما كان من الوزير إلا أن قدّم لابنه الدرع التذكارية وقام بتقبيله على رأسه.

وبيّن أن سبب تكريمه هو تقدمه بمبادرة لإعادة تفعيل فرقة مسرح التليفزيون، التي أُوقفت سابقًا، وأن ذلك صادف مناسبة اليوم العالمي للتليفزيون، وكان عنوان مبادرته «إبراز الهوية الوطنية للموسيقى السعودية عبر الإعلام».