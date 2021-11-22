برنامج ريف يحدِّد المحاصيل والفاكهة المشمولة بالدعم

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف» التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المحاصيل والفاكهة المشمولة بالدعم.

وأكد برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن البرامج المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة هي: البن - العسل.

أما برامج الفاكهة فتشمل الفراولة - العنب – المانجو – الليمون، بينما تشمل برامج المحاصيل البعلية: السمسم - الدخن - الذرة الرفيعة – القمح – الحبحب البعلي، وتشمل برامج الورد: «الفل والجوري»، وفقا لبرنامج ريف.

وكان برنامج ريف كشف عن أنشطة الثروة السمكية التي يشملها البرنامج بالدعم وهي تتمثل فيما يلي:

- المنتجات من الصدف.

- إنتاج الأسماك المجففة(المالح).

- صناعة شباك صيد الأسماك.

- صيد الأسماك.

- فرز الأسماك.

- تعبئة وتغليف وتجهيز الأسماك.

- صناعة أدوات الصيد المختلفة.

خطوات معرفة المشمولين بالدعم

فيما أشار برنامج ريف عبر تغريدة له على «تويتر»، أنه يمكن معرفة المستفيد المشمول بالدعم من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

1- الدخول على الرابط« اضغط هنا».

2- الإجابة عن الأسئلة.

3- تظهر بعد ذلك النتيجة بمدى أحقية الحصول على الدعم.

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