هل المستفيدة من الضمان الاجتماعي يُمكنها التقديم على «سكني» ؟.. الموارد البشرية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيدات من نظام الضمان الاجتماعي المطور يُمكنهن الاستفادة من برنامج الإسكان التنموي.

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي المطور يمكنهم التقديم على الإسكان التنموي باستقطاع 200 ريال لرسوم حق الإنتفاع السكني عبر هذا الرابط «اضغط هنا».

الإسكان التنموي للأسر الأشد احتياجًا

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

جاء ذلك ردا على استفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «هل المستفيدة من الضمان الاجتماعي يمكنها التقديم على برنامج سكني».

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