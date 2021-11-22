تقارير أبشر.. المنصة توضح خطوات الاستفادة والخدمات المقدمة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، خطوات الاستفادة والخدمات المقدمة للمستفيدين عبر خدمة تقارير أبشر.

وقالت المنصة، إن خدمة تقارير أبشر تمكن المستفيد من إصدار تقارير شاملة بالمعلومات الخاصة به من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة واستعراضها وطباعتها بكل سهولة.

ويتم الوصول إلى خدمة تقارير أبشر، من خلال الدخول للمنصة واختيار أيقونات: «خدماتي، خدمات، الخدمات العامة، تقارير أبشر».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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