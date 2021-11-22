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تقارير أبشر.. المنصة توضح خطوات الاستفادة والخدمات المقدمة

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، خطوات الاستفادة والخدمات المقدمة للمستفيدين عبر خدمة تقارير أبشر.

وقالت المنصة، إن خدمة تقارير أبشر تمكن المستفيد من إصدار تقارير شاملة بالمعلومات الخاصة به من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة واستعراضها وطباعتها بكل سهولة.

ويتم الوصول إلى خدمة تقارير أبشر، من خلال الدخول للمنصة واختيار أيقونات: «خدماتي، خدمات، الخدمات العامة، تقارير أبشر».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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