بالفيديو.. المنيع يوضح حكم قراءة الأبراج وتصديق توقعاتها

الرياض - محمد عبدالله - أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم قراءة الأبراج وتصديق توقعاتها.

وقال المنيع، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية»، إنه إذا كان الغرض من قراءة تلك الأبراج هو النظر بشأن «الأحوال التي تحدث فيها»، وليس «الذي يحصل منها».

وتابع المنيع إذا كان الغرض من ذلك معرفة ما يحصل من الأبراج؛ فذلك لا يجوز وشرك بالله، حال الاعتقاد بأن الكواكب آثار وأحوال وتأثيرات على ما يحدث في الأرض او ما يحدث بالأقدار؛ فذلك خاص بالله.

وأكمل: إن معرفة ما يحدث في الأبراج؛ بهدف معرفة الأمطار والبرد وحالة النبات في أوقات معينة؛ لذلك لا بأس به ولا يعني أننا نرد تلك التغيرات إلى «الكواكب»، بل إن المقصود هنا هو التوقيتات المرتبطة بالتأثيرات.

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