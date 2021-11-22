خطأ موظف يحرم سيدة من دخول عملها.. و«الصحة» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بلاغا بشأن خطأ أحد الموظفين الذي عطل تسجيل سيدة بتطبيق توكلنا باعتبارها حاصلة على جرعتي لقاح كورونا.

وتضمن البلاغ، الذي ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، إن خطأ ارتكبه موظف، تسبب في حرمان سيدة من دخول عملها وحرمها من دخول الاسواق والتسوق، ولم يتم تعديل حالتها بالتطبيق.

من جانبها اعتذرت وزارة الصحة عن الواقعة، وأكدت أن جميع الملاحظات محل اهتمامها وعنايتها.

وجددت الوزارة تأكيد حرصها الدائم في مركز 937 لتقديم الخدمة الكاملة وطلبت التواصل عبر الرسائل الخاصة بشأن البلاغ وتزويدها بكافة المعلومات.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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