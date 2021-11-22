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عطل كهربائي بأحد العوازل يحطم واجهة 3 محلات وسيارة في المبرز.. و«السعودية للكهرباء» تعتذر

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الرياض - محمد عبدالله - حطم عطل كهربائي بأحد العوازل، اليوم الإثنين، واجهة 3 محلات وزجاج مركبة أحد المواطنين في المبرز.

من جانبها اعتذرت الشركة للكهرباء لمشتركيها، في مدينة المبرز، في محافظة الأحساء، الذين تأثروا بانقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة عطل فني في إحدى محطات نقل الكهرباء.

وقالت الشركة في بيان لها إن «العطل الفني أدى إلى تطاير قطع من أحد العوازل وتأثر واجهات ثلاثة محلات تجارية وزجاج مركبة أحد المواطنين، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد، وقد باشر الدفاع المدني موقع الحادث وكذلك فرق الطوارئ التابعة للشركة لإعادة التيار الكهربائي لجميع المشتركين المتأثرين».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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