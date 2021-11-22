300 بسطة مخالفة بعسير

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية صادرت وأتلفت أكثر من 160 كيلوجرامًا، من الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر، التي يعرضها الباعة الجائلون على الطرقات وفي الأماكن العامة.
وأكّدت الأمانة أنها ستواصل الجولات الرقابية لمنع البيع دون تراخيص نظامية، حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنةً تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.
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