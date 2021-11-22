300 بسطة مخالفة بعسير

أسفرت حملات الرقابة الميدانية بأمانة منطقة عسير، في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها، عن ضبط أكثر من 300 بسطة عشوائية لبيع المواد الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية صادرت وأتلفت أكثر من 160 كيلوجرامًا، من الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر، التي يعرضها الباعة الجائلون على الطرقات وفي الأماكن العامة.

وأكّدت الأمانة أنها ستواصل الجولات الرقابية لمنع البيع دون تراخيص نظامية، حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنةً تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.