20 ألف شجرة في منصورة الأحساء

واقترح المشرف على الحملة، علي السلطان، طرح جوائز سنوية لـ«أفضل تشجير» على مستوى المنازل والمدن والبلدات والإدارات الحكومية والأهالي، مبينا أن تطبيق قرار إلزامية المواطنين في رخص البناء الجديدة بالتشجير سيسهم في تحويل المحافظة إلى خضراء، إذ تصدر بلديات أمانة الأحساء الآلاف من رخص البناء سنويا، وذلك بمعدل 4 أشجار لكل منزل.
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