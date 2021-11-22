السعودية | القبض على مواطن في حائل بحوزته (1.9) كيلو جرام من الحشيش

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على مواطن من أرباب السوابق، بحوزته (1.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بمنطقة حائل، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة حائل.

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