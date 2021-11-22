شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.

ورفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة الشُكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذا المشروع الطبي الكبير، بعد توجيهه الكريم بأن يكون هذا الصرح الطبي المتخصص بالمدينة المنورة, تجسيداً لاهتمامه - رعاه الله - بتوفير رعاية طبية تخصصية, وفق أرقى المعايير العالمية لأهالي وزوار مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، منوهاً سموه بالمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- ودعمه لهذا المشروع والمشاريع النوعية والمهمة كافة في بلادنا الغالية لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأشاد سموه بالإضافة النوعية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للمنظومة الصحية بالمنطقة، بطاقة سريرية تبلغ 300 سرير، وعلى مساحة 331.000 متر مربع, لتقديم أفضل وأجود خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.