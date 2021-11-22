51 بابا لخدمة قاصدي المسجد الحرام تفتح حسب الحاجة

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وأوضح مدير إدارة الأبواب فهد المالكي، أن إدارته تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام البالغ عددها 51 بابا، وفتحها حسب الحاجة، لافتا إلى أن لأبواب المسجد الحرام أسماء وأرقاما تساعد مرتادي بيت الله الحرام على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم. وبين أن إدارته تحرص على تأمين مراقبين على هذه الأبواب حيث ينفذون التعليمات الخاصة بالأبواب.
ونوه المالكي إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، داعيا الله -عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.
أبرز مهام مراقبي الأبواب:
تنفيذ تعليمات خاصة بالأبواب، منها:
- عدم دخول الأمتعة والأطعمة
- منع دخول الآلات الحادة وخلافها
- بقاء المسجد الحرام نظيفا تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان
- يوجدون في جميع الورديات وعلى مدار الـ24 ساعة
- مهمتهم الأساسية متابعة الأبواب
- التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي لمن يتعرض إلى وعكة صحية من زوار المسجد الحرام
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