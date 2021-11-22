شكرا لقرائتكم خبر 51 بابا لخدمة قاصدي المسجد الحرام تفتح حسب الحاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبذل إدارة الأبواب بالمسجد الحرام جهودا كبيرة وتقدم مهام وخدمات متعددة لمرتادي بيت الله الحرام، لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين.

وأوضح مدير إدارة الأبواب فهد المالكي، أن إدارته تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام البالغ عددها 51 بابا، وفتحها حسب الحاجة، لافتا إلى أن لأبواب المسجد الحرام أسماء وأرقاما تساعد مرتادي بيت الله الحرام على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم. وبين أن إدارته تحرص على تأمين مراقبين على هذه الأبواب حيث ينفذون التعليمات الخاصة بالأبواب.

ونوه المالكي إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، داعيا الله -عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

أبرز مهام مراقبي الأبواب:

تنفيذ تعليمات خاصة بالأبواب، منها:

