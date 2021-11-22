شكرا لقرائتكم خبر شاشات الكترونية ومختصون شرعيون في مصلى الجنائز بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في وكالة التوجيه والإرشاد جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية بالمسجد الحرام على المستويات كافة، ومن أهمهما الخدمات المقدمة في مصلى الجنائز، حيث تهيئ الوكالة من خلال عدد من الإدارات التابعة لها على الموقع بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتهدف وحدة المحتوى إلى نشر الجوانب الشرعية للإسهام في تعليم القاصدين أحكام الصلاة على الميت، والتذكير بالقيم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، وذلك من خلال شاشتين في موقع الجنائز تسهم في تعليم القاصدين كيفية الصلاة على الجنازة والأدعية المأثورة فيها، وتوعيتهم بفضائل وأحكام الصلاة على الميت.

وتوفر الإدارة العامة للمصاحف والكتب ممثلة في إدارة المصاحف 6 دواليب نحاسة، و250 مصحفا في مصلى الجنائز، وتزود الأرفف المخصصة في مصلى «الجنائز» بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات عدة ،أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما يتم إيداع التفسير الميسر والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير.

وحدة المحتوى تهدف إلى:

