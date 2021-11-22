شاشات الكترونية ومختصون شرعيون في مصلى الجنائز بالمسجد الحرام

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وتهدف وحدة المحتوى إلى نشر الجوانب الشرعية للإسهام في تعليم القاصدين أحكام الصلاة على الميت، والتذكير بالقيم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، وذلك من خلال شاشتين في موقع الجنائز تسهم في تعليم القاصدين كيفية الصلاة على الجنازة والأدعية المأثورة فيها، وتوعيتهم بفضائل وأحكام الصلاة على الميت.
وتوفر الإدارة العامة للمصاحف والكتب ممثلة في إدارة المصاحف 6 دواليب نحاسة، و250 مصحفا في مصلى الجنائز، وتزود الأرفف المخصصة في مصلى «الجنائز» بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات عدة ،أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما يتم إيداع التفسير الميسر والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير.
وحدة المحتوى تهدف إلى:
- نشر الجوانب الشرعية.
- الإسهام في تعليم القاصدين أحكام الصلاة على الميت.
- التذكير بالقيم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.
- بعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية.
- نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، من خلال شاشتين في موقع الجنائز.
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