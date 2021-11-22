شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الدفاع يفتتح مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، افتتح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أمس، مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وذلك بحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر القيادة العسكرية الموحدة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد الشلوي، وعدد من كبار ضباط القيادة العسكرية الموحدة.

وبدئ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة، وتهانيه لمنسوبيها، مؤكدا فيها نجاح مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك.

بعد ذلك قُدِّم عرض مرئي عن واجبات ومهام القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والجهود المبذولة في هذا الشأن، وفي نهاية الحفل أزاح نائب وزير الدفاع الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المقر، ورفع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون علم القيادة العسكرية الموحدة، ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.