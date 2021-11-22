حقوق الإنسان تناقش حماية الطفل في العالم الافتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف مناقشة الأنظمة والتشريعات فيما يخص حق حماية خصوصية الطفل ومنع استغلاله تجاريا عبر الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي، نظمت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض أمس، حلقة نقاش بعنوان «حماية خصوصية الطفل في العالم الافتراضي»، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيال. وتناولت الحلقة التي تحدث فيها عدد من المختصين الأنظمة والتشريعات وخصوصية الطفل، والتأثيرات السلبية لانتهاك الخصوصية على شخصيته ونفسيته، والرقابة الأسرية لحماية خصوصية الطفل، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، ومخاطر استغلال الأطفال في الكسب المادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ودور نظام الجرائم الالكترونية في حماية خصوصية الطفل.



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