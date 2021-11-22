إلزام الجهات المستفيدة من الرسائل النصية بتحديد الهدف من عملية تحقق الهوية

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وأكد المجلس في قراره على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، داعيا في قراره إلى استمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض ماليا لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، وتأكيد أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقا لتنظيمها.
وفي القرار ذاته، دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، الأرضية والبحرية والجوية شاملا البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته.
مطالبات خلال الجلسة لبنك التنمية الاجتماعية:
- إعداد مؤشرات أداء قياس واضحة لقياس مستوى التحسن في الأداء.
- مراجعة البنك لاستراتيجيته كل أربع سنوات.
- دعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه.
- الإسراع في حل مشكلة فائض الموظفين.
- تحويل الوظائف الشاغرة إلى جهات أخرى.
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