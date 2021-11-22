إلزام الجهات المستفيدة من الرسائل النصية بتحديد الهدف من عملية تحقق الهوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، على قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/1441هـ، بمطالبة الهيئة بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، داعيا في قراره إلى استمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض ماليا لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، وتأكيد أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقا لتنظيمها.

وفي القرار ذاته، دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، الأرضية والبحرية والجوية شاملا البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته.

مطالبات خلال الجلسة لبنك التنمية الاجتماعية:

