شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيات مع 100 كيان مجتمعي لتطوير قطاع مكة غير الربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية لتفعيل الشراكة المجتمعية وتطوير منظومة القطاع غير الربحي في منطقة مكة المكرمة. وشملت الاتفاقيات التي يتشارك في تنفيذها نحو 100 كيان مجتمعي، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مراكز الأحياء وإدارة التعليم بالمنطقة، واتفاقيات تعاون بين مبادرة مجتمع حيوي ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وجمعية مؤازرة، وجمعية عون التقنية، وتهدف إلى صناعة الأثر المجتمعي في مدينة مكة المكرمة من خلال منهجية تشاركية للقطاع غير الربحي تعمل على بناء رؤية علمية تسهم في تحديد احتياجات الأسرة المكية وإطلاق مبادرات نوعية مستدامة لسد ذلك الاحتياج وفق رؤية المملكة 2030.



كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقيات مع 100 كيان مجتمعي لتطوير قطاع مكة غير الربحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.