مصادرة 200 كجم لحوم فاسدة بعزيزية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية 200 كجم من اللحوم لسوء النقل والتخزين، وضبطت 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، إضافة إلى إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة. وأوضحت البلدية أنها نفذت 438 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمحال المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاقها الإشرافي، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. فيما صادرت بلدية المسفلة الفرعية طنين من المعلبات والخضراوات المتنوعة، وضبطت الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وحي كدي القديم.

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