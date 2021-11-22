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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت حنكة الجهات الأمنية في منطقة الرياض بالتعاون مع شرطة جدة، إلى تفكيك شبكة إجرامية استولت على 7 ملايين ريال من عمليات نصب واحتيال مالي.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن كشف عمليات النصب والاحتيال المالي، التي نفذها 4 أشخاص، مواطن قبض عليه في مدينة الرياض، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية قبض عليهم بالتنسيق مع شرطة جدة.

وتمثلت العمليات الاحتيالية في بث روابط الكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم، وانتهاج أساليب للتغرير بضحاياهم.

ضبط بحوزتهم:

