تفكيك شبكة إجرامية استولت على 7 ملايين ريال

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن كشف عمليات النصب والاحتيال المالي، التي نفذها 4 أشخاص، مواطن قبض عليه في مدينة الرياض، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية قبض عليهم بالتنسيق مع شرطة جدة.
وتمثلت العمليات الاحتيالية في بث روابط الكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم، وانتهاج أساليب للتغرير بضحاياهم.
ضبط بحوزتهم:
- 1159 شريحة اتصال محلية
- 25 جهاز اتصال
- أجهزة قارئ بصمة
- حواسيب استخدمت في عملياتهم الاحتيالية
- مبالغ مالية
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