9 آلاف ساعة عمل لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

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وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغت 9,136 ساعة، وأسفرت عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنا من المواد الغذائية.
وحررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.
من أعمال الحملة الميدانية المشتركة:
- ساعات العمل منذ انطلاق الحملة بلغت 9,136 ساعة.
- أسفرت عن تفتيش 969 منشأة.
- ضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية.
- مصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة.
- مصادرة 53 طنا من المواد الغذائية.
- حررت 789 مخالفة وإشعار مراجعة.
- ضبطت 446 مخالفا لنظام العمل.
- فصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.
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