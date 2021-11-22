9 آلاف ساعة عمل لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة منطقة الرياض الحملة الميدانية المشتركة التي وجه بها أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 11 جهة حكومية.

وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغت 9,136 ساعة، وأسفرت عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنا من المواد الغذائية.

وحررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

من أعمال الحملة الميدانية المشتركة:

