ولي العهد يستعرض المسائل المشتركة مع نظيره الكويتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس، من ولي عهد دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ونقل الصباح خلال الاتصال بولي العهد تحيات أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. واطمأن ولي العهد على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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