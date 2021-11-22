شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال عقوبة صيد هذه الكائنات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عقوبات صيد عدد من الحيوانات المفترسة البرية، موضحا أنه وفقا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، فإنه يعاقب بالغرامة 400,000 ريال، لمن يصيد النمر العربي، و80,000 ريال، للذئب العربي، ومثلهم أيضا "للضبع المخطط"، وكذلك "ابن آوى".

وبين أنه تتضاعف الغرامة عند صيد الصغار أو الإناث الحوامل من هذه الكائنات، وتغلظ العقوبة بغرامة لا تزيد عن .۳ مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بإحدى العقوبتين في حال صيد كائن مهدد بالإنقراض أو تكرار مخالفة قتل كائن فطري خلال سنة.