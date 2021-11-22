شكرا لقرائتكم خبر عن ذهول وخوف.. شهود عيان يكشفون لحظات انقطاع الكهرباء في «المبرز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تطاير شظايا كهرباء وتهشيم زجاج واجهات المحال والسيارات

- تهشم بعض السيارات الواقفة بجوار المحطة

تسبب عطل فني داخل محطة كهرباء على طريق المدينة المنورة بمدينة المبرز بالأحساء، أدى إلى تطاير شظايا على الطريق، محدثا صوتا مرتفعا كما ذكره شهود عيان، مما أدى إلى تهشم بعض السيارات الواقفة بجوار المحطة.

كما تهشمت زجاج واجهات المحال المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، في الوقت الذي انقطع فيه التيار الكهربائي عن أحياء واسعة في مدينة المبرز.

وحين وقوع الحادثة، باشرت على الفور الجهات الأمنية الموقع، لحصر الخسائر وتوثيق الحادثة، في حين باشرت شركة الكهرباء لعمل الصيانة الدورية لإعادة الكهرباء والسيطرة على الخلل الفني.

إلى ذلك، اعتذرت شركة "الكهرباء السعودية" عن انقطاع التيار في مدينة المبرز بالأحساء بسبب عطل فني في إحدى محطات النقل.

وقالت الشركة في بيان لها: تعتذر الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها، في مدينة المبرز، في محافظة الأحساء، الذين تأثروا بانقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة عطل فني في إحدى محطات نقل الكهرباء، أدى إلى تطاير قطع من أحد العوازل وتأثر واجهات ثلاثة محلات تجارية وزجاج مركبة أحد المواطنين، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات.

وأفادت الشركة أن الدفاع المدني، قد باشر موقع الحادث وكذلك فرق الطوارئ التابعة للشركة لإعادة التيار الكهربائي لجميع المشتركين المتأثرين.

وذكر شهور عيان، بينهم "محمد مبشر" وهو صاحب محل، قائلا: في الساعة الواحدة ظهراً بعد الصوت القوي من المحطة وتطاير بعض الشظايا ادى الى كسر زجاج المحل، وسط ذهول وخوف دون معرفة الأسباب

وقال "برهان محمد علي" عامل محل خضار قريب من محطة كهرباء الراشدية شارع المدينة المنورة: في تمام الساعة ١ ظهرا شاهدت تطايرت الشظايا على بعض المحلات المجاورة وعلى بعض السيارات المارة وأدى تطاير الشظايا بأضرار خفيفة على بعض المحلات وخاصة على زجاج بعض المحلات .