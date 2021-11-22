الارشيف / اخبار السعوديه

18 ألف زيارة إشرافية لمدارس الرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف زيارة إشرافية لمدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض 18 ألف زيارة إشرافية، وذلك منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443هـ .

وأوضحت الإدارة أن الزيارات الإشرافية شارك فيها 1995 مشرفا ومشرفة من جميع التخصصات، إضافة إلى قيادات الإدارة، وشملت عددا من المدارس.

وتأتي هذه الزيارات بهدف متابعة سير العملية التعليمية والتأكد من التجهيزات المدرسية، إضافة إلى الوقوف على احتياجات المدارس كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر 18 ألف زيارة إشرافية لمدارس الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا