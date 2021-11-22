شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف زيارة إشرافية لمدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض 18 ألف زيارة إشرافية، وذلك منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443هـ .

وأوضحت الإدارة أن الزيارات الإشرافية شارك فيها 1995 مشرفا ومشرفة من جميع التخصصات، إضافة إلى قيادات الإدارة، وشملت عددا من المدارس.

وتأتي هذه الزيارات بهدف متابعة سير العملية التعليمية والتأكد من التجهيزات المدرسية، إضافة إلى الوقوف على احتياجات المدارس كافة.