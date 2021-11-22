برنامج استشارات للطالبات ذوات الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز مساندة الطالبات ذوات الإعاقة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس برنامج الاستشارة المتخصصة «ادعمني»، الرامي إلى دعم عمليات التعليم والتعلم للطالبات ذوات الإعاقة، وتعزيز إمكانية الوصول الرقمي للمحتوى التعليمي.

ويتيح البرنامج فرصة المشاركة بأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي للطالبات ذوات الإعاقة مما يسهل لهن العملية التعليمية وذلك من خلال؛ دعم وتوجيه أعضاء هيئة التدريس بأفضل الحلول التعليمية والتشخيصية الرقمية؛ لرفع مستوى إمكانية الوصول التعليمي الشامل باستخدام القنوات التعليمية المختلفة.

ويشمل البرنامج تقديم الاستشارات من قبل مجموعة من المتخصصين في عدة مجالات تتضمن: طرق تطبيق التكيفات الأكاديمية، وأساليب التقييم المناسبة، والبرامج والأجهزة التقنية المساعدة لذوات الإعاقة، واستخدام خصائص نظام البلاك بورد لتحقيق الوصول الرقمي.

ويرتكز عمل المركز على تقديم الدعم الأكاديمي للطالبات ذوات الإعاقة، وفق احتياجاتهن الخاصة، ومواءمتها مع المتطلبات الجامعية، وذلك من خلال حزمة من برامج الدعم المتخصصة، التي تتضمن تقديم التكيفات الأكاديمية للطالبات، والجلسات التعليمية، ومجموعة من الدورات التدريبية الموجهة.