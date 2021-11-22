شكرا لقرائتكم خبر برنامج استشارات للطالبات ذوات الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتيح البرنامج فرصة المشاركة بأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي للطالبات ذوات الإعاقة مما يسهل لهن العملية التعليمية وذلك من خلال؛ دعم وتوجيه أعضاء هيئة التدريس بأفضل الحلول التعليمية والتشخيصية الرقمية؛ لرفع مستوى إمكانية الوصول التعليمي الشامل باستخدام القنوات التعليمية المختلفة.
ويشمل البرنامج تقديم الاستشارات من قبل مجموعة من المتخصصين في عدة مجالات تتضمن: طرق تطبيق التكيفات الأكاديمية، وأساليب التقييم المناسبة، والبرامج والأجهزة التقنية المساعدة لذوات الإعاقة، واستخدام خصائص نظام البلاك بورد لتحقيق الوصول الرقمي.
ويرتكز عمل المركز على تقديم الدعم الأكاديمي للطالبات ذوات الإعاقة، وفق احتياجاتهن الخاصة، ومواءمتها مع المتطلبات الجامعية، وذلك من خلال حزمة من برامج الدعم المتخصصة، التي تتضمن تقديم التكيفات الأكاديمية للطالبات، والجلسات التعليمية، ومجموعة من الدورات التدريبية الموجهة.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج استشارات للطالبات ذوات الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.