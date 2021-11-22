شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي لإدارة المشاريع الاحترافية بصحة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم المستشار وخبير إدارة المشاريع الاحترافية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المهندس محمد الرميح، خلال البرنامج نماذج في القيادات العليا، والمهارات الأساسية، والقدرات التي تمكنهم من إدارة المشاريع بكفاءة وفاعلية، من خلال تطبيقات عملية شاركوا بها لتنفيذ مشاريع صغيرة.
ويسعى البرنامج إلى تطوير الكفاءات من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية على مدار العام، حيث يأتي تنفيذ البرنامج ضمن سلسلة البرامج بوحدة التدريب المؤسسي بالموارد البشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تدريبي لإدارة المشاريع الاحترافية بصحة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.