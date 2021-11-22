برنامج تدريبي لإدارة المشاريع الاحترافية بصحة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بوحدة التدريب المؤسسي بالموارد البشرية أمس، البرنامج التدريبي «لإدارة المشاريع (PMP) الاحترافية» تماشيا مع برنامج التحول المؤسسي لوزارة الصحة، وذلك بمقر الصحة بالعاصمة المقدسة.

وقدم المستشار وخبير إدارة المشاريع الاحترافية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المهندس محمد الرميح، خلال البرنامج نماذج في القيادات العليا، والمهارات الأساسية، والقدرات التي تمكنهم من إدارة المشاريع بكفاءة وفاعلية، من خلال تطبيقات عملية شاركوا بها لتنفيذ مشاريع صغيرة.

ويسعى البرنامج إلى تطوير الكفاءات من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية على مدار العام، حيث يأتي تنفيذ البرنامج ضمن سلسلة البرامج بوحدة التدريب المؤسسي بالموارد البشرية.