5 أعراض للجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. تعرف عليها

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الجرعة الثالثة لها العديد من الفوائد منها، تقليل خطر الإصابة والتنويم في المستشفى والوفاة من الفيروس.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية، تعمل على تنشيط مناعة العاملين في بيئات العمل التي من الممكن أن تزيد من فرص انتقال الفيروس مثل المستشفيات وغيرها.

وأوضحت أن الجرعة الثالثة مهمة لكبار السن لأن فرص تضررهم بالإصابة أعلى كما أن تراجع المناعة لديهم أعلى بفضل التقدم في السن.

وذكرت الصحة الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة، منها الشعور بالتعب والصداع، الألم في موضع الحقن، وآلام بالعضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

وأفادت الوزارة أن التحصين هو وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة، وتعد هذه الجرعة معززة لاستمرار المناعة في مستويات عالية لمواجهة عدوى الفيروس خاصةً مع وجود تحورات وطفرات الفيروسات المسببة لـ كوفيد 19 .