بالفيديو.. خالد الزعاق يكشف موعد فصل الشتاء.. وعلاقته بـ«سنام الإبل»

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق، علاقة سنام الإبل بتغيرات المناخ.

وقال «الزعاق»، إن هناك علاقة استدلالية بين سلوكيات الإبل وحركات النجوم ودخول المواسم المختلفة.

وأوضح خبير الأرصاد، في تقرير بـ«نشرة التاسعة»، أن العرب يعرفون بداية البرد من شروق سنام الناقة من الجهة الشمالية الشرقية قبيل شروق الشمس.

وشدد على أن سنام الناقة يدل على القطب، وهو ما يدل على دخول الشتاء، مشيرا إلى أن هذه الأيام تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وهو ما يشير إلى قرب قدوم البرد الفعلي.

وأشار إلى أن البرد الفعلي لا يتحقق إلا بوصول الشمس إلى أقصي ميل لها ناحية الجنوب، بما يسمى المنكب الشتوي والذي يتحقق بداية من 21 ديسمبر.