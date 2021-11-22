التحالف: مقتل 115 حوثيًا وتدمير 16 ألية عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن تنفيذ 22 عملية لاستهداف ميليشيات الحوثية الإرهابية في مأرب، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف – بحسب «العربية» - إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 115 عنصرًا حوثيًا، وتدمير 16 ألية عسكرية تتبع ميليشيات الحوثي.

وأضاف التحالف أنه تم أيضًا تنفيذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، استهدفت آليات عسكرية وموقع لتخزين الصواريخ البالستية، وندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق "استوكهولم".

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