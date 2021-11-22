الارشيف / اخبار السعوديه

التحالف: مقتل 115 حوثيًا وتدمير 16 ألية عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن تنفيذ 22 عملية لاستهداف ميليشيات الحوثية الإرهابية في مأرب، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقال التحالف – بحسب «العربية» - إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 115 عنصرًا حوثيًا، وتدمير 16 ألية عسكرية تتبع ميليشيات الحوثي.

وأضاف التحالف أنه تم أيضًا تنفيذ  5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، استهدفت آليات عسكرية وموقع لتخزين الصواريخ البالستية، وندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق "استوكهولم".

اقرأ أيضًا

التحالف: مقتل 70 عنصرًا وتدمير 11 آلية عسكرية في عمليات ضد الحوثيين

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا