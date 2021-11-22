ارتفاع أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 47 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 52 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 49 حالة، بزيادة قدرها 3 حالات فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 47 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (47043867) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 50 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبه، أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (84,993,387) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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