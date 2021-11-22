هل تتضاعف المخالفات المرورية بعد شهرين من عدم السداد؟ المرور يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت الإدارة العامة للمرور إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في نظام المرور الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة : «هل يتم مضاعفة المخالفات بعد مرور شهرين من عدم التسديد؟».

الاستعلام عن المخالفات المرورية

فيما أكد المرور السعودي أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضح المرور السعودي أن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

جداول المخالفات المرورية:

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