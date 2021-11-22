الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد دولة الكويت

الرياض - محمد عبدالله - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ مشعل الصباح خلال الاتصال بولي العهد، تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن ولي العهد على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك