الصحة: تسجيل 39 إصابة و50 حالة تعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549518 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538640 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8826 حالة.

في ذات السياق، أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (84,993,387) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

وكانت وزارة الصحة، كشفت أمس الأول السبت، عن أن ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا، تقلل مستوى نفشي الفيروس في المجتمع.

فيما أوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة لم يتلقوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن 65% من المصابين غير محصنين، و3% محصنين بجرعتين من اللقاح، و32% من نسب الإصابة بين المحصنين بجرعة واحدة فقط.

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