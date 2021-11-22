المرور يحدد آلية إسقاط السيارة المباعة بعد 20 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - حدد المرور السعودي، اليوم الاثنين، إجراءات إسقاط السيارة المباعة بعد 20 عاما.

وقال «المرور»، إن الإجراءات المطلوبة في تلك الحالة تتطلب تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الإستمارة سارية، ثم احضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من سجلاته.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين: كان لدي سيارتان موديل قديم بعتهما منذ عشرين سنة ولا اعلم مكان المشتري، ولا يوجد بشأنهما مخالفات منذ أن بعتهما.

يذكر أن المادة الـ«16» من نظام المرور تنص على أنه، لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسئولا عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.

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