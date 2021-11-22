مقطع يوثق هطول أمطار متوسطة على حفر الباطن

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، يوثق هطول أمطار متوسطة على حفر الباطن، صباح اليوم الاثنين.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة وارتفاع الأمواج مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 3 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الاثنين.

أمطار رعدية ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن المنطقة الشرقية «الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

كما أن مواقع «الأفلاج، الرين، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، الغاط، رماح، شقراء» بمنطقة الرياض تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ارتفاع الأمواج

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك نشاطًا للرياح مصحوبًا بارتفاع الأمواج في مواقع «الليث، جدة، الشعيبة» بمنطقة مكة المكرمة.

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