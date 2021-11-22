الموارد البشرية: 3 خطوات لاحتساب المعاش في «الضمان الاجتماعي المطور»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يتم وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب للمستفيد.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أنه في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فإن المعاش هو المبلغ الشهري الذي يتم صرفه من الضمان للفرد أو الأسرة، ويتم احتسابه عبر الخطوات التالية:

ـ أولًا: يحدد المعاش للمستقل والأسرة، عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع افراد الأسرة (الدخل الشهري).

ـ ثانيًا: خصم 50% من قيمة الدخل الشهري، وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية (باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة).

ـ ثالثا: وبعد ذلك يقارن المجموع (الدخل المحتسب) بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة (وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة).

ودعت وزارة الموارد البشرية إلى التسجيل في النظام المطور من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

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