بدء تسجيل مقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا.. تعرف على الشروط

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم - الجامعي، عن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، ضمن مسار البرنامج السعودي - الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرج (IPGMTS).

ويبدأ التسجيل من اليوم الاثنين 22 نوفمبر الجاري، وحتى الاثنين 27 ديسمبر المقبل، وذلك عبر الرابط الموحد (اضغط هنا).

وتشمل الزمالة مختلف التخصصات العامة والدقيقة، ويتم اعتمادها من المجلس الطبي العام (GMC).

وحددت وزارة التعليم، عدة شروط للحصول على الزمالة ومنها ما يلي:

- الحصول على شهادة "IELTS" بدرجة إجمالية 7.5 ولا عن 7.0 في كل مهارة.

- الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية "OET" بدرجة B على الأقل في كل مهارة، على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.

- الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية "OET" بدرجة B على الأقل في كل مهارة، على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين. - خبر إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز.

- إرفاق السيرة الذاتية موضح بها الخبرات والتخصص المطلوب.

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