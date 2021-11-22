«جامعة الأمير سطام» تعلن افتتاح برنامج هندسة البرمجيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، فتح برنامج هندسة البرمجيات للطلاب ،بكلية الهندسة وعلوم الحاسب، وذلك بدءًا من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الجامعة (في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني)، أن كلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام، بالخرج، ستفتح برنامج هندسة البرمجيات للطلاب في مرحلة البكالوريوس، وذلك بدءًا من الفصل الدراسي الجامعي الثاني للعام 1443هـ.

وأشارت إلى أن البرنامج بهدف إلى تخريج طلبة ذوي كفاءات عالية لخدمة متطلبات سوق العمل، والمساهمة في بنائه مع تزايد الحاجة إلى مهندسي برمجيات مؤهلين بشكل عالٍ مع التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودية التي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وأضافت أن تخصص هندسة البرمجيات يعد تخصصًا ذو مجال يهتم بتطوير وتصميم برمجيات حاسوبية عالية الجودة في قطاع التكنولوجيا، كما يتمحور التخصص حول الصناعة البرمجيات بأسلوب عصري ومنهجي حسب المعايير الهندسية، وأفضل الإجراءات البرمجية المتبعة في هذا القطاع.

كما يتميز ويركز هذا التخصص على تفاصيل مراحل تطوير وتحليل البرمجيات وتصميمها وتنفيذها وصيانتها واختبارها وتحديثها والأخذ بعين الاعتبار على صقل ومراعاة المهارات الفردية والممارسات المهنية الجماعية لطلابه.

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