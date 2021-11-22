الأمير سطام بن خالد يهاجم مشاهير الفلس ويطالب بمحاسبتهم

الرياض - محمد عبدالله - هاجم الأمير سطام بن خالد آل سعود، بعض المدونين الساعين للشهرة بأي طريقة بما في ذلك انتحال صفة شخصيات شهيرة وتقديم محتوى رديء.

وقال الأمير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعض مشاهير الفلس المنحطين لم يجدوا محتوى يقدمونه فأصبحوا يدخلون رموز الدولة في عبثهم ومهاتراتهم التي لا تنتهي، فمحاسبة هؤلاء ضرورية ليكونوا عبرة لغيرهم إلا ولاة أمرنا يا صعاليك السوشيال ميديا.

من جهتها تداولت مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» بعنوان «مشاهير الفلس»، وطالبوا بوضع حد لهؤلاء.

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