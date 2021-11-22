5 نصائح من «وقاية» قبل تناول المضاد الحيوي

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الغذاء والدواء "وقاية"، مجموعة نصائح للمرضى قبل وبعد تناول المضاد الحيوي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية.

وقالت "وقاية"، إنه عند شعورك بالتحسن بعد أخذ المضاد الحيوي، لا يجب التوقف عن أخذ العلاج، مؤكدة ضرورة إكمال مدة العلاج المقررة، مع أخذ الجرعات في المواعيد التي يحددها الطبيب.

وحذرت "الغذاء والدواء"، من تناول مضاد حيوي موضوف لشخص آخر بأي حال، لافتة إلى أنه ربما يكون غير مناسب لمرضك.

وحول معرفة الجرعة أو مضاعفتها، نصحت "وقاية" بقراءة النشرة الداخلية واتباع إرشادات تناول الجرعة الفائتة، مشيرة إلى أنه لا يجب مضاعفة الجرعة التالية لتعويض النقص، بسبب نسيان أخذ الجرعة في وقتها.

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